Il cumulo di detriti e bare sotto il cimitero di Camogli. Secondo le previsioni oggi avrebbero dovuto iniziare i lavori per smistare il materiale roccioso e recuperare feretri e gli ossari. Il pontone e la chiatta presenti nell’avamporto di Camogli per eseguire questo lavoro, si sono però allontanati per il timore che il mare si alzasse. Torneranno domani. Intanto le panne sono state estese verso lo scoglio detta Gaiassa.