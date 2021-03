Borghetto Vara: Abbazia dell’Accola, il comitato chiede risposte

di Guido Ghersi

Andrea Licari, presidente del “Comitato per l’Accola”, una chiesa del tardo ‘300 nel territorio Borghetto Vara, ha lanciato un allarme a tutti gli Enti proposti (Provincia, Comune, Soprintendenza ecc.) . Il presidente ha dichiarato:”Nonostante il maxi-finanziamento da 300 mila euro, messo a

dispozione dal Minisrero dei Beni e le Attività Culturali, che ha permesso di ripristinare e di effettuare la manutenzione della chiesa, le condizioni dell’area intorno all’edificio sacro destano forti preoccupazioni per le molte criticità.

Inoltre esiste il problema delle tombe, molte delle quali sono in stato di completo abbandono da decenni. Pertanto faccio un severo richiamo all’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Claudio Del Vigo, che non ha assunto alcun provvedimento in proposito”.