‘Santa’: “Spazio Aperto”, conferenze dedicate allo sceneggiato televisivo

Doppio appuntamento questo fine settimana con le conferenze di Spazio Aperto di via dell’Arco. Il prof. Federico Ermirio, compositore, termina il ciclo di approfondimenti dedicato allo sceneggiato televisivo Rai. Dopo aver presentato il periodo tra il 1950 e il 1960 (conferenza disponibile a questo link https://youtu.be/c0iFruZwJC8) Ermirio ci conduce, attraverso esempi e approfondimenti, fino agli anni ’70.

Sabato 6 marzo 2021 la conferenza dedicata agli anni ’70 disponibile a partire dalle 16.30 a questo link https://youtu.be/KpzL098d9qo

Domenica 7 marzo, l’incontro conclusivo, sempre disponibile a partire dalle 16.30 a questo link del canale YouTube dell’Associazione Spazio Aperto di via dell’Arco https://youtu.be/MAMThPIQNs0

Si coglie l’occasione per ricordare che è aperto il tesseramento all’Associazione Spazio Aperto di via dell’Arco per l’anno 2021. Un incaricato sarà appositamente presente presso la sala di via dell’Arco nei giorni 11 e 12 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle 17:30. La quota annuale è di 25 euro. Per informazioni su modalità di tesseramento a distanza è possibile telefonare, negli stessi giorni e negli stessi orari indicati, al numero 0185 696475.