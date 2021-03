RASSEGNA STAMPA. Lavagna: “Diga Perfigli”, no del Comune

Oggi, giovedì 4 marzo, auguri a Casimiro. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: ciuco (asino, somaro; anche come simbolo di ignoranza). Proverbi: “Marzo pazzerello, tien la pioggia sotto il mantello”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Lavagna: il Consiglio comunale dice no alla diga Perfigli.

Emergenza covid. Toti inaugura a Santa Margherita l’ambulatorio mobile”; “I sindaci e l’immunizzazione, necessario accelerare”; “Anno covid, boom di disturbi alimentari”. Covid economia: “Diciamo addio al turismo di Pasqua”.

Sestri Levante: “Nuova cultura di genere, per favorire lo sviluppo e sostenere il lavoro rosa”. Sestri Levante: pescasportivi, no ai canoni lievitati. Chiavari: Tigullio 4 friends, collaborazione con l’Asl4. Chiavari: ossi di sappia premiati Feretto e Ricciardi. Chiavari: Milazzo e i suoi fumetti al Bandolo. Chiavari: i marmi di Schwieter in mostra. Chiavari: pontili galleggianti per 40 nuovi ormeggi. Chiavari: catering in barca e feste in mare. Chiavari: scalinata a Sant’Andrea, condotta da riparare. Chiavari: serie di incontri sulla genitorialità.

Rapallo: lavori al San Francesco, le richieste dei commercianti. Rapallo: i grandi che vissero a Rapallo (Commento. A tal proposito esiste un libro di Emilio Carta ed uno studio di Alessandra Rotta). Rapallo: torna la camera ardente al cimitero di Cerisola. Santa Margherita Ligure: riaperto altro tratto della passerella per Paraggi. Santa Margherita Ligure: bus, biglietti online e 30 corse al giorno.

Camogli: “Crollo del cimitero: le bare in mare sono 200, ma i resti salgono a 320 calcolando ossari e urne cinerarie”; “Costruito in sicurezza nel 1812, fu ampliato sulla falesia nel 1935”; “Accertamenti sub finiti, ma adesso arrivano maltempo e mareggiate”. Camogli: dieta mediterranea flashmob al Marcoi Polo.

Borzonasca: cavalli selvaggi, passaggio canadese e nuova recinzione.