Rapallo: Via la plastica, grazie ai fruitori del reddito di cittadinanza”

Da Massimiliano Amantini, Pierluigi Biagioni, Angelo Spanò — Europa Verde Liguria area Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Lungo la passeggiata di Rapallo, purtroppo sono ancora visibili i segni della mareggiata del 29/30 ottobre 2018, non tanto come infrastrutture, ma come rifiuti di ogni genere sulle spiagge, da Prelo alla spiaggia del Castello dei sogni!!! è vero che una recente (????) mareggiata ha depositato rifiuti di ogni genere, ma è pur vero che, se la gente preleva, (autorizzazione comunale), legname di ogni tipo, è anche vero che una quantità considerevole di plastica, di tutte le dimensioni, rimane depositata assieme alla sabbia ed il pietrame!!!!

Ormai lo insegnano anche alle scuole elementari, la stampa, i messaggi sui telefonini, la tv con svariati programmi, che la plastica si decompone solo dopo centinaia di anni e nel frattempo le particelle più piccole come le micro e nano plastiche, vengono scambiate per cibo dalla fauna più disparata!!! ultimamente la scienza ci comunica che anche l’aria che respiriamo è già piena di parti infinitesimali quasi invisibili!!!

Con tutte queste premesse, vorremmo consigliare, se fosse possibile nei meandri della legge sul reddito di cittadinanza, di utilizzare i cittadini, fruitori di questo reddito, per la raccolta minuziosa di ogni singolo frammento plastico o materiale ferroso ed acciaioso marino!!!

Per non essere troppo tediosi, vorremmo ricordare che alla fine della passeggiata a mare, dalla foce del torrente Tuia e fino a quella del torrente Carcara, abbiamo una messe variopinta di corpuscoli estranei alla sabbia ed al pietrame, tipici dell’ambiente marino ! La foce del torrente Tuia, soprattutto, appare quasi scomparsa, ingolfata da ogni sorta di oggettistica, tale da compromettere il regolare deflusso delle acque, con conseguenze che vorremmo solo immaginare!!!!