Rapallo: sabato preghiera per le persone senza dimora morte per strada

Dalla Comunità di Sant’Egidio – Rapallo – riceviamo e pubblichiamo

Miki, Amedeo e Claudio, tre persone vittime della cultura dello scarto, invisibili in un mondo di ciechi. Per grazia, hanno curato la nostra cecità finché i nostri occhi si sono aperti e finalmente li abbiamo visti e incontrati.

Tre vite infragilite dalla durezza della vita per strada; tre amici carissimi che oggi ricordiamo insieme ai tanti che come loro sono morti per aver sopportato concisioni di vita che nessuno dovrebbe sopportare.

Sabato 6 marzo 2021 alle ore 18.15 presso la chiesa di San Francesco, Piazzale di San Francesco d’Assisi – Rapallo si terrà una preghiera insieme ai nostri Amici per Strada, in memoria di chi è morto in questi anni spesso fra l’indifferenza di chi gli passa accanto senza vederlo.