Rapallo: “Iren potenzi la rete fognaria a San Bartolomeo”

“Ampliare la rete fognaria in via San Bartolomeo, a Rapallo”. È la richiesta inviata da Domenico Cianci, consigliere regionale di Cambiamo!, a Comune e Iren.

“Lavori che mi sono stati sollecitati dagli abitanti della zona, una delle più belle della città, al fine di evitare possibili sversamenti nei terreni e nel torrente San Francesco. Mi auguro che l’assessore di riferimento e Iren prendano in considerazione questa necessità programmando gli interventi in tempi rapidi”.