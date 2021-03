Ne: interventi sull’apparato di videosorveglianza comunale

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Si sono conclusi nei giorni scorsi una serie di interventi di installazione e configurazione degli apparati e servizi di videosorveglianza attivi sul territorio comunale di Ne. Nello specifico, sono state sostituite alcune telecamere, ormai obsolete, che purtroppo non garantivano più un corretto servizio, e si è provveduto, inoltre, all’installazione di una nuova telecamera in piazza Caffese, atta non solo a videosorvegliare l’isola ecologica che a breve verrà allestita, ma anche a conferire una migliore attività di custodia su tutta la piazza.

Questi lavori sono stati finanziati con i fondi provenienti dal bilancio Unione Comune “Le Valli dell’Entella” e permetteranno una maggior tutela del territorio comunale, oltre ad essere un importante deterrente contro l’abbandono di rifiuti ingombranti.

Le suddette operazioni sono state seguite dalla Polizia Locale Unione Valli dell’Entella-Ufficio territoriale di Ne.