Lettere/ Camogli: cassonetti e sicurezza covid

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Proprio nel momento in cui vengono giustamente reiterati specifici inviti e raccomandazioni in ordine alla tutela della sicurezza sanitaria contro la diffusione del Covid, a Camogli la maggior parte dei cassonetti per la differenziata si trova in pessime condizioni di usura e manutenzione, spesso con pedaliere guaste o mancanti che, ovviamente, costringono le persone a toccare direttamente le superfici degli stessi, per aprirne i coperchi.

Senza considerare, oltre a tutto, la sistematica assenza di doverosi e costanti interventi di pulizia e disinfezione su questo tipo di contenitori, per loro natura facili serbatoi di germi, virus e batteri.

Non sarebbe il caso di spendere qualche migliaio di euro per ovviare a questa indecenza?