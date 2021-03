Lavagna: “Il Comune contro la diga, avanza l’iter per la revoca” (2)

Da Giovanni Melandri, per il Comitato “Giu le mani dal fiume Entella riceviamo e pubblichiamo

Se il Sindaco della Città Metropolitana di Genova Marco Bucci aveva rovesciato sul Sindaco di Lavagna l’onere di assumere i provvedimenti per fermare l’opera, a breve seguiranno gli atti tanto invocati, corredati da una relazione dell’Università di Genova, che ha ricevuto, a tal riguardo, dallo stesso Comune di Lavagna, un incarico specifico di studio.

Certo che se questo non bastasse ai Signori di Regione e di Città Metropolitana; nel caso, quindi, decidano, comunque, per l’aggiudicazione della gara e per l’appalto dei relativi lavori, dovranno assumersi in toto, anche a futura memoria e per i risvolti conseguenti di carattere giuridico e morale, la responsabilità di un’opera superata e devastante. Ciò sarebbe un terribile esempio di conclamata indifferenza per la cura del nostro territorio.