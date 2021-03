Lavagna: Diga Perfigli, il Consiglio esercita il proprio ruolo” (3)

Da Laura Corsi e Mario Maggi, Gruppo consiliare 100% Lavagna, riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo ascoltato con grande soddisfazione le dichiarazioni del Sindaco al termine della seduta del Consiglio Comunale del 2 marzo .

Ha espresso in modo chiaro e dettagliato ciò che noi, in sostanza, abbiamo sempre sostenuto. Siamo totalmente d’accordo sull’iter che ha delineato (da realizzarsi in tempi più rapidi possibili a causa dei “rimpalli” precedenti).

Soltanto una piccola precisazione…

L’atto approvato dal Consiglio comunale a grande maggioranza non è una delibera, ma una mozione ( presentata da 100% Lavagna in data 16 febbraio ed inserita all’ odg. del Consiglio su nostra iniziativa).

La maggioranza che sostiene il Sindaco questa volta ha votato a favore della nostra mozione (inserendo alcune correte precisazioni che abbiamo accolto e condiviso).

Siamo fiduciosi che l’esito sarà favorevole per salvaguardare la bellezza di Lavagna e migliorare la sicurezza in ambito idrogeologico.

Anche il voto di astensione da parte dei consiglieri Stefani e Pittau ci appare un passo avanti ( soprattutto in paragone ad altri soggetti che pervicacemente continuano a sostenere l’ineluttabilità della realizzazione della diga).

Il Consiglio si è riappropriato del proprio ruolo e ne siamo fieri.

Noi ci siamo.