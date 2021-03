Lavagna: Consiglio comunale, la posizione di “Officina” su alcune pratiche

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, consiglieri comunali di “Officina Lavagnese”, riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo il piacere di informare i nostri cittadini circa la posizione di Officina Lavagnese su alcune pratiche particolarmente delicate presenti nell’OdG del Consiglio Comunale di Lavagna del 2 marzo 2021.

Punto 4: Pratica Variante Porto. La Porto di Lavagna prevede di realizzare, all’interno della zona di ponente, delle aree attrezzate destinate ad attività produttive connesse con la nautica, ricavate in parte mediante una diversa sistemazione delle aree di parcheggio e delle strade, in variante al vigente strumento urbanistico generale.

In linea generale una riorganizzazione di queste aree che avesse come scopi principali l’ampliamento e l’organizzazione di aree perimetrate destinate alle lavorazioni navali, e al tempo stesso l’allontanamento di queste attività dalle abitazioni di via dei Devoto, riducendo i pericoli per gli abitanti derivanti dalle attività stesse, sarebbe sicuramente condivisibile.

In questa area del porto infatti la contemporanea presenza delle attività nautiche e delle abitazioni è stata ed è, ancora oggi, causa di notevoli problematiche: da una parte numerose ditte artigiane che trovano difficoltà a poter operare per mancanza di spazi e servizi adeguati, in particolare per la mancanza di distanze di legge dalle abitazioni, dall’altra gli abitanti della zona che lamentano rischi di inquinamento a causa delle lavorazioni stesse.

La pratica quindi ci sembra particolarmente importante e pone dei quesiti che abbiamo posto all’attenzione del Consiglio, chiedendo, per varie queste ragioni il ritiro della pratica per un approfondimento anche con la richiesta di ulteriori documentazioni al proponente, atte soprattutto ad assicurare un intervento più organico soprattutto in relazione alla sicurezza ambientale.

Punto 6: Nostra mozione su “Adozione di misure per contrastare le nuove forme di fascismo” – Vedasi nostro comunicato di ieri.

Punto 8: Lavori di mitigazione del rischio idraulico.

Sorprende e dispiace che, dopo tutti questi anni passati a discutere ininterottamente sull’argomento in oggetto, si senta ancora parlare di “diga”, come a voler continuare ad insinuare nell’opinione pubblica un’idea del tutto fuorviante del progetto, e soprattutto continuare ad associare il progetto ad una persona specifica, che tale progetto si è trovata a gestire, dopo che il Piano di Bacino era stato approvato da altri, come per voler fare ricadere delle presunte responsabilità su una parte politica piuttosto che su un’altra.

L’intendimento del progetto di mitigazione del rischio idraulico era ed è ancora motivato dalle ragioni di aumentare la sicurezza dei nostri centri abitati , quindi delle persone, e non nasconde, come molte volte si è insinuato, secondi o terzi fini speculativi e di utilizzo del suolo. Per noi la Piana dell’Entella deve assolutamente restare a vocazione agricola!

Tutti ne avremmo fatto a meno di quest’opera e ci proclamiamo in difesa dell’ambiente naturale ma non possiamo prescindere dall’esistente urbanizzazione, dai cambiamenti climatici , dal rischio idraulico e dalla necessità di messa in sicurezza degli abitanti della zona e con la vita delle persone non si scherza!.

E’ un progetto che ha suscitato polemiche, non piace a molti, è stato anche spesso oggetto di cattiva informazione.

Occorre però ricordare che ad oggi è un progetto, finanziato per il primo stralcio funzionale, in grado di mettere in sicurezza Lavagna per le piene cinquantennali e di ridurre il livello delle acque in caso di piena duecentennale. Le eventuali altre soluzioni proposte, per quanto possano contribuire a migliorare la situazione, non sono risolutive e non sono alternative al progetto.

La nostra preoccupazione è piuttosto quella che non venga proseguita la progettazione esecutiva per il secondo lotto dal ponte della Maddalena a Carasco, ancora senza i finanziamenti anche a causa dei ritardi della Regione sulla realizzazione del primo lotto.

Dopo l’ultima approvazione del 2015 si sono succedute due amministrazioni comunali e una regionale che si erano dichiarate apertamente contro il progetto, ma non hanno compiuto nessuno degli atti necessari ad interromperne l’iter amministrativo.

Ora il discorso è semplice se l’Amministrazione Comunale non vuole la realizzazione di questo progetto ha il pieno diritto di compiere gli atti amministrativi necessari, assumendosene però tutte le responsabilità. Ci sembra invece ancora in cerca di qualche studio, peraltro ancora da effettuare e sicuramente oneroso per Lavagna, per giustificare le proprie posizioni.

Punto 11: Nostra interrogazione su Amiu gestore unico.

Officina Lavagnese ha presentato un’interrogazione riguardante l’intenzione del Sindaco Metropolitano Genovese Marco Bucci di affidare ad Amiu il compito di gestore unico dei rifiuti per l’intera area della città metropolitana genovese, includendo quindi tutti i Comuni della ex Provincia e quindi anche tutto il Tigullio.

Officina Lavagnese ha espresso preoccupazioni e perplessità su tale scelta che si augura venga effettuata attraverso una gara pubblica in grado di garantire la scelta, per quanto possibile del migliore gestore, mettendo a confronto imprese pubbliche e private del settore.

Data la vastità del territorio, le notevoli differenze tra comuni della costa e delle aree collinari e montane, dei piccoli centri storici e vaste aree urbanizzate, occorrerà un gestore o gestori in grado di realizzare un servizio differenziato da zona a zona.

Nell’interrogazione Officina Lavagnese ha sottolineato anche la necessità che gli Enti Sovraordinati provvedano alla realizzazione di impianti per lo stoccaggio dei rifiuti differenziati, la cui mancanza costringe i Comuni a costosi trasporti anche fuori regione.

Officina Lavagnese ha sollecitato l’Amministrazione di Lavagna ad emettere nel più breve tempo possibile il bando di gara per la scelta del nuovo gestore anche perché la proroga concessa all’attuale gestore è in scadenza al prossimo giugno.