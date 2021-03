Cogorno: domani riapre il Centro Culturale Museo dei Fieschi

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

In seguito all’ultimo Dpcm, l’amministrazione comunale di Cogorno comunica che il Centro Culturale Museo dei Fieschi riaprirà al pubblico a partire da venerdì 5 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Proseguirà l’esposizione della Mostra. “Emanuele Luzzati: disegni, oggetti e multipli teatrali” il cui presidio delle sale espositive è svolto egregiamente dai volontari dell’Associazione Anteas di Chiavari.

Per appuntamenti contattare il numero telefonico 0185 385733 o scrivere una mail all’indirizzo: turismo@comune.cogorno.ge.it. Si informa che per garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio, il Centro Culturale Museo dei Fieschi ha attivato le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19.