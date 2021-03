Chiavari: legge antifascista, sabato raccolta di firme

Presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Chiavari, dal lunedì al venerdì dalle alle 9 alle 12.30 e il lunedì dalle 14.30 alle 16.30, è possibile firmare (fino al 31 Marzo 2021) la proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, lanciata dal sindaco di Stazzema ed annunciata sulla G.U. n. 260 del 20/10/2020.

Per agevolare i cittadini impossibilitati a recarsi presso gli uffici comunali negli orari indicati, il consigliere Giorgio Canepa si renderà disponibile a raccogliere le firme, nel totale rispetto delle normative anticontagio, Sabato 6 Marzo 2021, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, in via Martiri della Liberazione all’altezza di via Dei Gandolfi.