Chiavari: “Contrari da sempre alla diga Perigli” (4)

Abbiamo chiesto a Marco Di Capua, sindaco di Chiavari, una sua dichiarazione sulla diga Perfigli dopo la svolta impressa al problema da Lavagna.

Di Capua rispone: “Durante uno dei primi consigli comunali del 2017, appena insediati a Palazzo Bianco, abbiamo approvato un ordine del giorno che impegnava la mia amministrazione neoletta a prendere una posizione chiara in merito alla realizzazione della diga Perfigli: abbiamo così espresso la nostra contrarietà all’esecuzione di tale progetto – commenta il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua – Attendiamo, quindi, lo studio dell’università di Genova commissionato del comune di Lavagna per verificare le soluzioni alternative suggerite per la messa in sicurezza della piana dell’Entella”