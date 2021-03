Camogli: over 80, iniziate le vaccinazioni

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Primo giorno di vaccinazione presso la sede della Croce Rossa di Camogli per i cittadini over 80: la nostra concittadina Gabriella Gelosi, classe 1939, è stata la prima a ricevere una delle 30 dosi che saranno somministrate oggi. L’Assessore Italo Mannucci ha accolto i primi arrivati e ha ringraziato il personale di ASL3 e la Croce Rossa per la disponibilità a nome di tutta l’Amministrazione e la cittadinanza.

Dalla settimana prossima gli appuntamenti saranno distribuiti su due giorni da 42 vaccini ciascuno per un totale di 84 a settimana. Ad oggi sono circa 300 i residenti che hanno prenotato il loro appuntamento.

Ricordiamo che è possibile prenotare telefonando al numero 0185 729037 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 premuniti di tessera sanitaria e codice fiscale.