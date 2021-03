Camogli: ‘Giornata delle donne’, incontro online

Dall’associazione culturale L’Ochin riceviamo e pubblichiamo

Domenica 7 marzo ore 17.30

Giornata delle donne

con Giulia Caminito, Silvia Neonato e Sofia Di Patrizi

Care amiche e cari amici,

Camogli ha vissuto giorni tristi per la pandemia e per il crollo del nostro carissimo cimitero.

Ochin Okinawa si stringe a tutti voi e vi invita a un breve incontro domenica 7 marzo alle 17.15 per stare insieme sia pure virtualmente.

Vorremmo condividere una tradizione che abbiamo sempre rinnovato in tutti questi anni: la giornata internazionale della donna che cade l’8 marzo.

La pandemia ha fatto aumentare i casi di violenza contro le donne in casa e in famiglia e non solo in Italia; la crisi economica ha colpito le lavoratrici più dei lavoratori. Ma le donne scendono in piazza con coraggio, dalla Polonia alla Birmania, alla Russia e all’Italia per difendere la propria libertà e i diritti di tutti. E per la prima volta sarà una donna, Kamala Harris, a fare la vicepresidente degli Stati Uniti.

Di questo e di altro parlerà la vostra presidente dell’Ochin Silvia Neonato – che è pure redattrice di Leggendaria, una storica rivista della donne che compie 25 anni – dialogando con due giovani: la scrittrice Giulia Caminito, finalista al premio Strega 2021 con il suo libro “L’acqua del lago non è mai dolce” e Sofia di Patrizi, studentessa.



Ci potrete seguire in diretta sulla nostra pagina facebook e su zoom cliccando sul link che vedete qui sotto.

Entra nella riunione in Zoom facendo click qui:

https://us02web.zoom.us/j/8057925494?pwd=MGpwSmVxaTdvVjJpOHM1OHdNdlFLUT09

ID riunione: 805 792 5494

Passcode: 7marzo

ps. Leggendaria e il libro di Giulia Caminito li potete almeno sbirciare da Fabio Masi nella libreria in passeggiata a mare a Camogli