Camogli: domani l’operazione più delicata

Domani, probabilmente nel pomeriggio e sotto la pioggia, gli uomini dei Vigili del fuoco e del Comsubin con l’eventuale appoggio dei pontoni, muoveranno i detriti che formano un cumulo in mare, nel punto in cui sono crollati i loculi dei cimitero; un lavoro eseguito con la massima cura per estrarre dai detriti bare, ossari, cassette cinerarie, salme; è forse la parte più delicata del difficile lavoro di recupero.

E Camogli ringrazia, in attesa che lo faccia ufficialmente il Comune che per ora lo ha fatto tramite Facebook, gli uomini del Comsubin e della Guardia costiera; i Vigili del fuoco di Rapallo e di Genova, i sommozzatori e il reparto navale; la Protezione civile tutta compresi i pazienti e gentili operatori col compito di dare informazioni agli automobilisti; Carabinieri e Guardia di finanza; Polizia urbana; volontari della Croce Verde; la macchina comunale in genere; le maestranze che lavoravano alla passerella di via Bettolo e hanno sospeso il compito per demolire in gran fretta e in condizioni di estrema difficoltà i loculi e le tombe di famiglia pericolanti.

I camogliesi vivono anche con grande spirito di sopportazione i cambiamenti alla viabilità che costringono molti a modificare abitudini e negozi dove fare la spesa. Poco male, rispetto al dolore di chi rivive il dramma della perdita dei propri cari e non si dà pace, sperando che presto vengano trovati e nuovamente tumulati.

Poi c’è un’altra faccia della medaglia. Chi dalla disgrazia cerca di ricavare i numeri da giocare al lotto; la gente che arriva per fotografare la macabra scena del crollo.

Non meno importante il lavoro della Procura che cerca di capire se sono stati compiuti errori. Se il crollo poteva essere evitato.