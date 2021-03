Camogli: cantiere box, in attesa riapra via Colombo

I lavori per i box privati interrati sotto via Colombo a Camogli sono in ritardo rispetto la tabella di marcia, e non solo per la sosta imposta dal covid nella scorsa primavera. A Camogli non è certo tempo di conferenze stampa per spiegare l’evolversi della situazione. Si dà tuttavia per scontato che entro marzo venga chiusa la strada alternativa che correndo lungo la linea ferroviaria collega piazzale Matteotti a via Cuneo. In attesa di completare lo scavo tra via Colombo e via 20 Settembre, verrà aperta via Colombo con una deviazione iniziale all’altezza delle poste ed una rampa tra via Cuneo e via Colombo. Strada che si prevede a doppio senso con un’area dove i bus possano fare manovra.

Foto Giorgio Casciscia