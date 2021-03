Borzonasca: infortunio sul lavoro, indagine sulla cause (2)

Funzionari dell’Asl e carabinieri si sono recati in località Levaggi Dorbora, a Borzonasca, per rendersi conto delle condizioni in cui è avvenuto un infortunio sul lavoro in cui è rimasto gravemente ferito un operaio di 47 anni che lavorava a bordo strada. Un escavatorino (sequestrato) si è ribaltato ed è precipitato;. l’operaio è stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Mezzanego. Presenti anche i vigili del fuoco di Chiavari. Il paziente è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del San Martino con l’elicottero Drago dei vigili dedl fuoco.