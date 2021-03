Borzonasca: infortunio, al San Martino in codice rosso

Un uomo classe 1974 è rimasto bloccato sotto un cingolato che si è ribaltato. E’ accaduto in una località impervia di Levaggi, frazione di Borzonasca. Sul posto il 118 che ha disposto il trasporto dell’infortunato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Al momento non si conoscono i particolari per cui si è vericato l’infortunio; né se l’incidente sia avvenuto in un cantiere o mentre il paziente lavorava nei suoi terreni. Sul posto anche i carabinieri che hanno posto sotto sequestro il mezzo ribaltato.