Amt: concorso autisti, la Fit Cisl organizza corsi gratuiti di preparazione

Dalla Fit Cisl riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi Amt Genova ha pubblicato sul proprio sito una che l’azienda è alla ricerca di autisti per il trasporto pubblico urbano.

La Fit Cisl informa che, come si consueto, organizzerà corsi gratuiti di preparazione al concorso, all’interno del quale verranno effettuate anche simulazioni delle prove che i candidati dovranno affrontare.

Il primo incontro si svolgerà giovedì 4 marzo alle ore 14.30. Chiunque fosse interessato può contattare il numero 3485761011 o, in alternativa, scrivere una mail a sindcisl@amt.genova.it, manifestando il proprio interesse.

Possono iscriversi alla ricerca di personale i candidati già in possesso di patente di guida D e CQC passeggeri in corso di validità, candidati non ancora in possesso di patente di guida D e/o CQC passeggeri che dimostrino però di essere iscritti ai corsi per il loro conseguimento attraverso attestazione dell’autoscuola che certifichi l’iscrizione.

Per l’inserimento della candidatura nel database è necessario compilare il modulo online raggiungibile dal link sottostante:

https://www.amt.genova.it/amt/amministrazione-trasparente/ricerca-di-personale-autista-bus/