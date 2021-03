Zoagli: domani Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Zoagli è convocato giovedì 4 marzo alle ore 17.00. Ordine del giorno:

1 Interrogazione -richiesta convocazione del Consiglio comunale cons. Fortunati-Solari-Mussi inerente deliberazioni della giunta comunale n. 1 del 15/1/21 – n. 4 del 22/1/21 e decreto del sindaco n. 2 del 18/1/21 sul personale comunale

2 Approvazione verbali delle sedute consigliari dei giorni 28/12/2020 e 28/01/2021

3 Interpellanza presentata dal cons. Solari in merito alla messa in sicurezza di Via dei Mulini sotto il ponte dell’autostrada

4 Interpellanza presentata dal cons. Fortunati in merito allo smaltimento rifiuti

5 Interpellanza del cons. Fortunati in merito all’abolizione del parcheggio gratuito per due ore per i residenti

6 Interpellanza del cons. Fortunati in merito ai parcheggi in Via Colombo ex p.a. Croce Bianca.

7 Interpellanza del cons. Fortunati in merito al parcheggio riservato a ncc (noleggio con conducente).

8 Interpellanza presentata dal cons. Solari in merito all’andamento dell’uff. edilizia privata

9 Interpellanza cons. Solari su appartamenti del lascito Vicini

10 Interpellanza cons. Solari su negozio Via XX Settembre del lascito Vicini

11 Mozione presentata dal consigliere Mussi relativa all’interruzione della viabilità sull’Aurelia per muri pericolanti (sostituisce la nr 892 di prot. del 25/01/2021)

12 Mozione/interpellanza presentata dal consigliere Mussi relativa al cantiere Anas insistente sulla Via Aurelia (Marina di Bardi) (sostituisce la nr 893 di prot. del 25/01/2021)