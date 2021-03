Sestri: alla media Descalzo due nuove rastrelliere portabici

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Un nuovo piccolo passo per una Sestri più sostenibile, partendo dai ragazzi. La scuola media Descalzo di via Val di Canepa ha visto l’installazione di due nuove rastrelliere portabici nel cortile dell’edificio.

Si tratta di due pezzi modello Verona a 6 posti in grado di ospitare ogni tipologia di bicicletta, per rispondere alle esigenze degli alunni che la mattina raggiungono la scuola su due ruote da soli o con il Bicibus.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune in collaborazione con Fiab Tigullio Vivinbici per incentivare i ragazzi della scuola ad una mobilità più sostenibile.