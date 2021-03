Santa: Toti inaugura l’ambulatorio mobile della Asl 4

Il presidente della Regione Giovanni Toti, oggi a colazione a Portofino; poi a Santa Margherita Ligure con il direttore generale della Asl 4 Paolo Petralia per inaugurare un nuovo mezzo adibito alle vaccinazioni e la piastra ambulatoriale realizzata dalla Coop.

Dice Toti: “Si vaccina a pieno ritmo nella nuova piastra ambulatoriale di Santa Margherita, entrata in funzione in tempi record per iniziare le somministrazioni agli over80. Una risposta concreta ai bisogni dei cittadini in queste settimane di emergenza insieme al nuovo mezzo che abbiamo inaugurato oggi, per accelerare la campagna vaccinale. In Liguria siamo arrivati a somministrare circa 20 mila dosi a settimana ma presto aumenteremo, anche grazie all’aiuto dei medici di famiglia. Prima metteremo al sicuro i cittadini con il vaccino, prima potremo ritornare alla normalità”.