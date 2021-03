RASSEGNA STAMPA. Covid crescono i contagi tra gli studenti

Oggi, mercoledì 3 marzo, auguri a Marino. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: continentale (che si trova sul continente o lo riguarda con esclusione delle isole; di clima con forti escursioni termiche diurne e notturne). Proverbi: “Marzo, il giorno è lungo come la notte”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Asl 4 crescono i focolai tra gli studenti; Contagi raddoppiati in due settimane!; “Ieri le prime 300 iniezioni AstraZeneca”; “Il virus si porta via il docente universitario Riccardo Cattaneo Vietti, padre dell’Area marina di Portofino”. Covid-economia: Donne e lavoro, l’anno nero dei contratti”; “A fine mese scade il contratto, speriamo sia la volta buona”; “Pub chiuso, io cassintegrata con i genitori disoccupati”.

Sestri Levante: fondi al Gaslini con le foto di Bianchi. Lavagna: Foiibe, il libro di Eric Gobetti. Chiavari: centro famiglia, le attività su zoom. Chiavari: linguistico, tre aule al Gianelli e proroga al seminario. Chiavari: targa per “Dino” re della farinata. Chiavari: Sampierdicanne, fondi in arrivo per la scuola.

Rapallo: studio per una ludoteca davanti a villa Tigullio. Rapallo: in arrivo tre impianti sportivi.

Camogli: crollo cimitero: “Il Comsubin continua a recuperare resti, venerdì la rimozione dei detriti”; “Cedimento falesia, l’indagine parte dal video”. Recco: nuova aula-studio nella sala polivalente,

Lorsica: in fiamme bosco sul Caucaso. Borzonasca: si allontana dalla casa di riposo “Da qui non voglio andare via”. Borzonasca: allerta lupo, monitoraggi e recinzioni.