Rapallo: rifacimento muro a Sant’Andrea di Foggia

L’amministrazione comunale si conferma attenta alle necessità del territorio frazionale. La giunta ha infatti appena approvato in via definitiva il progetto esecutivo di risanamento di un muro di sostegno e della relativa protezione stradale in località Sant’Andrea di Foggia.

Il progetto, redatto a seguito di minuziose indagini tecniche e geologiche, prevede un investimento di 210 mila euro. Queste risorse saranno finalizzate alla realizzazione di una paratia di micropali e tiranti a ridosso della sommità del muro, allo scopo di sgravarlo dalla spinta dovuta almanto stradale sovrastante. E’ prevista inoltre la ricostruzione della scal adi accesso al passo comunale e la sostituzione dell’attuale ringhiera a bordo strada con un “guard rail”.

“L’intervento è prioritario e fondamentale per la totale messa in sicurezza di questo tratto stradale frazionale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio – ringrazio il consigliere alle frazioni Fabio Proietto e gli uffici comunali per il consueto impegno nonchè tutti i professionisti che hanno contributo alle rilevazioni e alle perizie tecniche e geologiche”.