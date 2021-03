Rapallo: domenica col Cai sulle alture del Golfo Paradiso

La sezione del Club Alpino Italiano (Cai) di Rapallo organizza per domenica 7 marzo un’escursione sulle alture del Golfo Paradiso. La partenza è prevista alle 9.40 dalla stazione di Sori, l’arrivo alle 16.30 circa a Recco. Il dislivello è di 500 metri circa, il tempo di cammino di 5 ore e la difficoltà dell’escursione è “E”.

L’itinerario prevede: Sori; Sant’Apollinare (metri 260); spianata di Sant’Uberto (metri 477), il Redentore; l’Ascensione (metri 262); Megli; Polanesi; Ciappea di Mulinetti; Recco.

Abbigliamento da escursionismo invernale, scarponi, bastoncini, set anti covid. Colazione al sacco.

Si accettano prenotazioni fino alle 12 di venerdì 5. Gita riservata ai soci con bollino 2020/21 per un numero massimo di venti persone. Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione di un giorno al costo di euro 7,5 a persona.

Responsabile gita Enrico Marri 349 610 6929 o segreteria Cai 0185 1835868 Mail cairapallo@libero.it