Portofino: il 16 aprile riapertura Splendido Mare e ristorante

Belmond annuncia con orgoglio l’apertura di un nuovo ristorante: DaV Mare allo Splendido Mare, a Belmond Hotel, Portofino. La partnership con il Gruppo Da Vittorio arricchisce l’eccellenza gastronomica sulla costa ligure di levante, unendo la leggendaria arte dell’ospitalità di Belmond alla straordinaria abilità culinaria della famiglia Cerea.

Lo Splendido Mare riapre ufficialmente il 16 aprile 2021 dopo una completa

ristrutturazione, e il ristorante DaV Mare, con la sua terrazza all’aperto, ambisce a diventare il cuore pulsante della Piazzetta di Portofino.

“Siamo entusiasti di collaborare con il Gruppo Da Vittorio per l’apertura di questo ristorante. Quando abbiamo cercato un partner che potesse interpretare l’atmosfera rilassata ma sofisticata che si respira allo Splendido Mare e offrire un’esperienza culinaria raffinata e informale, la famiglia Cerea, con la sua indiscussa reputazione, è stata la scelta naturale per un connubio perfetto. Insieme vogliamo rendere DaV Mare il luogo più desiderabile per incontrarsi, riunirsi con amici e familiari, condividendo gli straordinari piatti creati da un team di impareggiabile talento”, commenta Robert Koren, SVP EMEA, Belmond.

Il “gusto del mare”

DaV Mare nasce dalla ricerca dei migliori ingredienti e materie prime di stagione di provenienza locale; pesce e frutti di mare freschi della riviera saranno i protagonisti del menù, insieme ai sapori della tradizione regionale ligure, come il “cappon magro”, rivisitato in maniera creativa. Nel menù saranno presenti dei piatti ‘signature’ del ristorante di Brusaporto come i ‘Paccheri alla Vittorio’, mantecati con rituale maestria a tavola, davanti agli ospiti, insieme a nuove creazioni, come “Risotto mantecato al pesto, gamberoni ed emulsione di pomodoro”.

La famiglia Cerea ha dichiarato: “Quando abbiamo aperto il nostro primo ristorante “Da Vittorio” a Bergamo, 55 anni fa, abbiamo voluto innovare, proponendo la cucina di pesce in una città votata alla carne e ora stiamo portando la nostra esperienza culinaria nuovamente al mare, realizzando così un sogno di famiglia. Come per Belmond, a emozionarci è la semplicità, arricchita di un tocco attuale che utilizziamo per reinterpretare la tradizione; anche per questo motivo non vediamo l’ora di iniziare questa

partnership, che si preannuncia molto stimolante”.

DaV Mare sarà aperto per colazione, pranzo e cena, nonché per un caffè mattutino, uno snack pomeridiano e aperitivi serali, mentre il sole tramonta sull’iconico borgo e la vivace folla si raduna in Piazzetta. Il ristorante fornirà anche il servizio in camera 24 ore su 24 per le 14 camere e suites dello Splendido Mare, offrendo la possibilità di gustare una cucina

raffinata e allo stesso tempo informale dalla propria terrazza con l’affascinante vista sul porticciolo.

Gli chef al timone

All’esperienza degli executive chef Enrico, Roberto Cerea e di Paolo Rota, si combina la conoscenza profonda del territorio e l’abilità culinaria di Roberto Villa, executive chef dello Splendido Mare. Insieme, andranno alla costante ricerca delle migliori materie prime, utilizzeranno semplici tecniche di cottura per esaltarne i sapori, nel rispetto dei Presìdi Slow Food®, un movimento culturale nato per ridare valore ai prodotti autoctoni del territorio italiano. A ciò si aggiunge l’esperienza in ambito internazionale di Enrico, ‘Chicco’ Cerea, che ha sviluppato, viaggiando, un precoce interesse per le cucine di diversi paesi, mescolandole abilmente alle ricette tramandate di padre in figlio.

Anche Roberto, ‘Bobo’ Cerea, ha sperimentato molte realtà internazionali che ha tradotto in golose ricette, ispirate alle più autentica tradizione della cucina mediterranea, condite da un tocco cosmopolita.

Paolo Rota, è entrato a far parte della famiglia di “Da Vittorio” nel 1990, a 24 anni.

Appassionato e curioso, fu subito notato da Vittorio Cerea che decise di puntare su di lui, facendogli fare pratica in brigate internazionali: nel Paesi Baschi, da Lasarte, del pluristellato Martin Berasateguì, in Inghilterra da Michel Roux, padre nobile della cucina mondiale.

Insieme ai cognati Chicco e Bobo, oggi è la mente creativa di Da Vittorio.

A completare la brigata, l’Executive Chef, Roberto Villa, che ha iniziato a lavorare allo Splendido Mare vent’anni fa, ed è noto nel panorama gastronomico di Portofino per aver sviluppato una conoscenza approfondita della cucina del territorio, intessendo rapporti di fiducia con quei pescatori e fornitori locali che gli garantiscono gli ingredienti più freschi, perfettamente calibrati per il suo stile di cucina.

Incontriamoci al mare

Il design degli interni di DaV Mare, curato da Festen Architecture, riflette la raffinatezza rilassata dello Splendido Mare, affascinante locanda di 14 camere e suites. I dettagli e i riferimenti alla storia marinara del porticciolo si fondono con l’iconico glamour degli anni ’50. Ogni particolare è stato progettato e pensato per far sentire gli ospiti a proprio agio e per vivere l’anima storica dell’hotel. Approfittando della posizione privilegiata, nel cuore dell’iconica piazzetta, il ristorante interno ed esterno di DaV Mare, offrirà un servizio impeccabile in un luogo accogliente, dove prendersi del tempo per gustare dell’ottima cucina, circondati dalla bellezza naturale di Portofino e dallo spirito della Dolce Vita.

Su Belmond

Belmond Ltd., parte del Gruppo leader mondiale nel segmento lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, è da oltre 40 anni il marchio pioniere nel settore dei viaggi di lusso grazie a una collezione di esperienze uniche in alcune delle destinazioni più affascinanti e interessanti del mondo. Dall’acquisizione dell’iconico Hotel Cipriani a Venezia nel 1976, Belmond ha continuato a elevare gli standard di settore offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo la possibilità̀ di vivere avventure sorprendenti e indimenticabili per terra e per mare, garantendo il giusto mix di relax ed esplorazione e

conquistando il pubblico internazionale. Il portfolio oggi comprende 46 proprietà presenti in 24 Paesi, di cui fanno parte 3 safari lodge di lusso, due crociere fluviali, sette itinerari su rotaia – fra cui l’iconico Venice Simplon-Orient-Express – e il leggendario club ‘21’, uno dei ristoranti più rappresentativi di New York. Dagli indirizzi iconici di città come il Belmond

Cadogan Hotel di Londra e il Belmond Copacabana Palace di Rio de Janeiro ai rifugi privatissimi come Belmond Cap Juluca ad Anguilla e Belmond Residence d’Angkor in Cambogia, ogni incredibile proprietà̀ del Gruppo vanta una personalità senza tempo e racchiude in sé le caratteristiche fondamentali del brand: patrimonio storico, artigianalità e la reputazione di un servizio genuino e inimitabile in location senza pari che permette di

offrire esperienze d’eccezione capaci di elevare lo spirito.

Su Gruppo Da Vittorio

Quella di Da Vittorio è la storia di un talento, quello della famiglia Cerea, capace di tracciare – in 55 anni di attività – nuovi percorsi nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza, inventando uno “stile” unico che oggi viene esportato in tutto il mondo.

Nato nel 1966 con l’apertura della prima insegna a Bergamo, voluta da Vittorio Cerea e sua moglie Bruna, oggi il Gruppo Da Vittorio è un sistema di business articolato in diverse aree di offerta, tutte accomunate dallo stesso obiettivo: offrire ai propri clienti un’esperienza d’eccellenza a tutti i livelli. Accanto allo storico ristorante oggi immerso nel verde della collina della Cantalupa a Brusaporto (dal 2010 insignito delle 3 Stelle Michelin) troviamo Da Vittorio St. Moritz (2 stella Michelin dal 2020) e Da Vittorio Shanghai (2 stelle Michelin dal 2020); la Dimora, sempre a Brusaporto, che con le sue 10 camere di charme fa parte del circuito Relais&Châteaux; la Pasticceria Cavour, piccolo gioiello ristrutturato a Bergamo Alta e da tempo inserito nella lista dei Locali Storici d’Italia, cui si aggiunge dal 2020 la Locanda Cavour, che completa l’offerta di accoglienza firmata Da Vittorio; un modello di ristorazione esterna pret-a-porter considerato tra i migliori al mondo; un sistema di ristorazione collettiva che offre competenza e qualità in ogni ambito; importanti consulenze per realtà di prestigio come Terrazza Gallia a Milano e Allianz Stadium a Torino; non ultima, l’apertura di DaV Cantalupa, il pop up restaurant con una formula di cucina più informale e giocosa, ora seguita da DaV Mare presso lo Splendido Mare di Portofino.

La visione di papà Vittorio è oggi portata avanti dai cinque figli insieme alla Signora Bruna: Enrico, detto Chicco, e Roberto (Bobo), sono entrambi executive chef. Francesco è responsabile della ristorazione esterna, e degli eventi. Rossella è general and product&innovation manager. Barbara è responsabile delle attività di charity. Mamma Bruna continua a supervisionare il lavoro dei figli, ma anche delle mogli, dei mariti e dei nipoti che aiutano in cucina, in sala e in pasticceria. Il segreto del ristorante Da Vittorio è nella capacità di attuare il concetto di “tradizione lombarda e genio creativo”, unendo la grande tradizione culinaria italiana all’evoluzione della modernità.