Levanto: addio a don Levaggi, il prete vicino ai disabili

di Guido Ghersi

Alla fine di questo mese avrebbe compito 90 anni: parliamo della scomparsa di don Domenico Lavaggi. A Levanto, dove viveva, è stata una grave perdita, per la quale il sacerdote è sempre stato un grande esempio, un solido punto di riferimento soprattutto per i più deboli e non solo per chi professa la fede cristiana ma anche per chi ha una concezione più “laica” della vita.

Tra le tante opere nate grazie a lui va ricordata sicuramente la straordinaria avventura del Gisal/Cead, l’associazione che assiste i disabili, nata da un gruppo di giovani volontari dopo il terzo pellegrinaggio a Lourdes e che nel corso del tempo, sotto la sua guida, ha spiccato il volo ritagliandosi prima uno spazio come centro diurno nella “Casa del Fanciullo” di Via Varego e poi costruendo “Casa Santa Marta”, il complesso polifunzionale in località Le Ghiare dove attualmente il Gisal/Cead svolge, a tempo pieno, la sua attività di assistenza e di accoglienza alle persone in difficoltà.

Il 29 giugno di 7 anni or sono, il Comune di Levanto aveva consegnato al sacerdote la medaglia d’oro per i suoi 60 anni di sacerdozio, che viene assegnata ai cittadini o alle associazioni che si sono particolarmente distinti nell’attività sociale nel corso dell’anno.

L’ultimo saluto, durante la S.Messa funebre celebrata malle ore 15 di oggi nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, riempita da famigliari e da molti amici provenienti anche dalla Spezia.