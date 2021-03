Lavagna: mozione anti diga, soddisfazione del sindaco

Dalla segreteria del sindaco Gian Alberto Mangiante riceviamo e pubblichiamo



Ecco il testo della mozione approvata ieri sera in Consiglio Comunale con la sola astensione dei consiglieri Stefani e Pittau di Officine Lavagnese da sempre favorevoli alla realizzazione dell’opera:

“il Consiglio Comunale

– in aderenza a quanto già predisposto ed attuato da Sindaco e Giunta esprime totale contrarietà all’inizio dei lavori di un’opera sicuramente devastante per una delle zone più belle del nostro territorio e per la quale si rendono necessarie aggiornate valutazioni di efficacia nella mitigazione del rischio idrogeologico a motivo delle mutate condizioni del fiume nella zona fociva,

– conferma gli atti già avviati da Sindaco e Giunta per l’attivazione con ogni mezzo legittimo al fine di bloccare l’iter dei lavori e a trasmettere il presente atto consiliare al Sindaco Metropolitano e al Presidente della Regione”.

Grande soddisfazione quindi da parte del Sindaco e della sua Amministrazione per il chiaro sostegno alle iniziative intraprese ricevuto dal Consiglio Comunale, per la funzione svolta dallo stesso Consiglio che esprime tutta la collettività lavagnese e infine per la chiara e netta espressione della volontà di fare e non fare da parte dei diversi gruppi consiliari.