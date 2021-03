Lavagna: “La violenza dei regimi e la mozione di ‘Officina’”

Dalla segreteria del sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione dello stesso sindaco

La nostra storia è tristemente contraddistinta da aberranti forme di violenza e di regimi totalitari caratterizzati da dure e vili forme di repressione, oppressione e dispotismo. Dal regime fascista a quello di Tito passando per quello talebano e quello franchista tanto per fare alcuni esempi. Ecco perché non si comprende l’opposizione di Officina Lavagnese alla modifica proposta dal consigliere Carlo Romanengo che proponeva di contrastare ogni forma di violenza, allargando il contenuto della mozione da loro presentata.