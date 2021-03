Chiavari: venerdì appuntamento col disegnatore Ivo Milazzo

Dall’associazione ‘Il Bandolo’ riceviamo e pubblichiamo

Ivo Milazzo

Disegna da 50anni per riempire la fantasia che abita la sua mente.

Nel 1974 crea con Giancarlo Berardi l’indimenticabile KEN PARKER, personaggio atipico del genere western il cui episodio conclusivo, Fin dove arriva il mattino, è pubblicato nel 2015 da Mondadori Comics, a conclusione della lunga saga. Sempre su testi di Berardi e poi su quelli di C.Nizzi e di G.Manfredi, realizza altre storie per le più importanti case editrici di fumetti, tra cui Sergio Bonelli.

Nel 2007, per il bicentenario della nascita dell’eroe dei due mondi, la Farnesina gli commissiona il volume Garibaldi con i maggiori illustratori italiani. Realizza il graphic-novel UomoFaber (testi di F.Calzia), dedicato a Fabrizio De André, che DeAgostini e il quotidiano La Repubblica pubblicano nel 2010. Un anno dopo su testi di F.Artibani cura e illustra, con altri colleghi, il volume Storie d’Italia per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Nel 2014 pubblica il graphic-novel Un drago a forma di nuvola dal trattamento di un film non realizzato del noto regista Ettore Scola.

Lavora anche per l’estero con editori francesi e americani. Supportato da colleghi, associazioni, politici e intellettuali dal 1998 Ivo Milazzo è promotore in Parlamento di un’integrazione alla legge sul Diritto d’Autore n.633/41 inerente il Cinema di Animazione e il Fumetto, per essere in linea con l’aggiornata legge francese e le successive Direttive europee.

Dal 2011 al 2018 è stato presidente dell’Associazione illustratori, evoluta nel gennaio 2014 in ‘Associazione Autori di Immagini’ per essere referenziale a tutta la categoria, compresi gli scrittori che rendono possibili le «opere composte» di fumetto e animazione.

Nel maggio 2018 Milazzo scrive il saggio L’emozione delle immagini (Edizioni NPE) quale viatico per comprendere meglio il loro intrinseco significato, rivolto sia a coloro che utilizzano professionalmente le immagini che a coloro che ne subiscono nel quotidiano gli effetti mediatici – in maniera positiva o negativa – non conoscendone i codici di lettura. L’ulteriore scopo del libro vuole essere un invito a tutti i lettori a fare un percorso di ricerca personale per scoprire come le emozioni di queste vadano ad interagire con quelle individuali nei vari significati e nel continuo stimolo di reazioni inconsce.

Qual è il valore delle immagini? Il fumetto è unico perché la forza delle sue immagini ci colpisce anche inconsciamente. Cosa significa essere artisti? Cos’è veramente l’arte? Ecco una sua personalissima risposta.

