Chiavari: spaccio droga denunciato 23enne di Lavagna

Nel corso della mattinata, a Chiavari, dall’esito di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droghe, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, dopo fermato e identificato un 23 enne di Lavagna, gravato da pregiudizi di polizia, sottoposto a perquisizione personale, e, poi presso la propria abitazione, rinveniva oltre 13 grammi di “hashish” e 2 grammi circa di “marijuana”, nonché materiale utile per il confezionamento delle dosi. Pertanto, il soggetto, dopo le formalità è stato deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Droghe e materiale sequestrato.