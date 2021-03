Chiavari: l’ex città della scuola non trova aule

Il liceo linguistico è considerato a Chiavari un po’ come il brutto anatroccolo (che poi si scopre cigno) perché è una succursale del Da Vigo di Rapallo il che, nella Liguria dei campanili, può essere insopportabile. Stamattina il Secolo riferisce: “Linguistico, tre aule al Gianelli e proroga al seminario”. Aule sparpagliate per un liceo che guarda al futuro. Questo sì che è insopportabile. E tale lo giudicheranno probabilmente i giovani chiavaresi studenti di Erasmus, figli dell’Europa e cittadini del mondo.

Se lo chiederanno soprattutto pensando agli spazi enormi di cui Chiavari potrebbe disporre. Sfruttando l’area del carcere che, trasferito il tribunale, avrebbe dovuto seguire immediatamente la stessa sorte liberando una preziosa area al centro; a meno che il commercio-turismo non conti anche sui colloqui con i familiari. L’altra area che consentirebbe anche la realizzazione di impianti sportivi, come la pista da atletica, è la caserma di Caperana: si risolverebbe anche un problema di traffico. La prestigiosa scuola di telecomunicazioni, potrebbe essere trasferita in una delle tante caserme lasciate libere in Italia e in via di dismissione. Capiamo che per Chiavari la sua presenza costituisce una medaglia al merito, ma l’area sarebbe molto più utile per farvi un polo scolastico.

Il timore è che gli elettori guardino più al passato che al futuro e quindi meglio lasciare tutto com’è. (m.m.)