Chiavari: campionato regionale di cross, tre podi per l’Atletica Levante

Da Atletica Levante riceviamo e pubblichiamo

L’Atletica Levante si è presentata in forze domenica 28 Febbraio a Ronco Scrivia per la seconda prova del Campionato Regionale Cross di Società e prova unica del Campionato Regionale individuale.

In una bellissima giornata primaverile, anche se con un’aria pungente ben ventitré atleti levantini si sono presentati nel bellissimo spazio ricavato dagli organizzatori e si sono cimentati nelle varie categorie, dimostrando una bella coesione tra il settore giovanile e i Senior.

Di particolare rilievo i tre podi conquistati dai giovani atleti, frutto del bel lavoro svolto, non sempre è facile inserirsi tra i colossi liguri come il Trionfo Ligure, l’Atletica Arcobaleno Savona, l’Atletica Spezia Duferco ecc. Grandi società strutturate da tempo, con un settore giovanile di primo piano e soprattutto con una pista regolamentare in cui svolgere gli allenamenti.

Comunque, nonostante questo i giovani dell’Atletica Lavante conquistano ben tre podi: Terzo posto nel Campionato a squadre Allievi, (Andrea Basalto, Alessio Salvadori, Filippo Bruzzese, Andrea Benini). Secondo posto per Andrea Basalto nel Campionato individuale Allievi. Terzo posto per Alice Lambruschini nel Campionato Individuale Allieve.

Un gran bel risultato che gratifica tutti i ragazzi che sistematicamente si allenano gli istruttori e tutta la Società. Inoltre, oltre a chi è riuscito a salire su podio, anche gli altri elementi della spedizione si sono egregiamente ben comportati in tutte le categorie: Elena Menegotto nelle Allieve, Gabriele

Giannini nei Cadetti, e Maddalena Stellato, Lucia Maccà, Annalisa Sponga e

Margherita Zolezzi nella categoria Cadette.

Grande partecipazione anche nella categoria Promesse e Senior (10 km) con risultati molto positivi, tra i quali spicca il quarto posto di Andrea Lombardi (39:16) nella categoria Promesse e i bellissimi tempi e piazzamenti nella categoria Senior di Giacomo Cuneo (38:20) e di Flavio Zappetini (39:44).

Questi i primi tre tempi nei 10 chilometri ma di notevole pregio tutti gli altri: Davide Zolezzi, Artur Gontarek, Stefano Camarda, Giuseppe Sforza, Davide Sturlese, Carlo Spairani.

Per finire un bravissime le due ragazze che si sono cimentate nella prova degli 8 chilometri categoria Senior femminile: Michela Morsini, (36:01) e Tiziana Masi.