Camogli: smantellata tomba di famiglia; proseguono le ricerche (3)

Proseguono secondo il piano stabilito le demolizioni previste al cimitero; oggi è stata smantellata la tomba della famiglia Olivari (nella foto) ed è stata conferita in discarica buona parte dei detriti, conseguenza della demolizione dei loculi a rischio crollo.

Oggi ad una emittente nazionale, si è detto di oltre 320 feretri finiti in mare. notizia – rispondono informalmente dal Comune – non vera. Le bare finite a mare sono 200 più alcuni ossari e urne cinerarie. Sono invece 180 le bare rimosse dai loculi e in attesa di una nuova sistemazione. In totale quindi 380 più ossari e urne che per i parenti hanno un valore altrettanto grande. Nessuna conferma, al momento, che un pescatore abbia recuperato una salma a Sori. Non si riferisce alla tragedia di Camogli il video relativo al recupero di una salma in mare.