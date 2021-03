Camogli: recuperati 27 feretri, 9 ossari, 5 cassette ceneri (4)

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Per quanto riguarda le operazioni da terra, è stato completato lo spostamento in sicurezza dei feretri contenuti in una delle due cappelle poste sul ciglio della frana e quindi sono state entrambe demolite.

Questa mattina sono inoltre iniziate le operazioni di ancoraggio delle reti metalliche che verranno stese domani.

Per quanto concerne gli interventi sui fondali, i palombari del Comsubin hanno concluso oggi l’esplorazione del 100% dell’area attualmente delimitata dalle panne subacquee.

Ad oggi il numero delle salme e dei feretri recuperati è di 27, oltre a 9 ossari e 5 cassette ceneri.

Da domani, giovedì 4 marzo, l’area di operatività sarà ampliata grazie alla stesura delle reti e alla demolizione di altri manufatti sul ciglio della falesia, interventi che consentiranno di operare in maggior sicurezza anche via mare e di dare così inizio da venerdì pomeriggio alla ‘seconda fase’: si agirà nella parte franata con l’ausilio del pontone e del braccio meccanico grazie all’azione combinata di Vigili del Fuoco e Comsubin.