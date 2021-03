Si stanno concludendo, all’interno del cimitero di Camogli, le operazioni di demolizione dei loculi a rischio crollo e la rimozione dei detriti che eserrcitano un peso da eliminare al più presto. Anche se la presenza dei sensori sulla falesia consente di lavorare in tranquillità. Oggi verrà demolita anche di una cappella rimasta in bilico sul vuoto. E oggi proseguono anche le ricerche in mare.