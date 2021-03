Camogli: “Bisogna capire e chiarire le cause del crollo” (2)

Da Elisabetta Caviglia e Giuseppe Maggioni, consiglieri comunali in Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Siamo assolutamente convinti che in questi giorni, rispetto ad ogni altra considerazione, debba prevalere un sentimento di responsabile solidarietà nei confronti dei nostri concittadini che hanno perso una seconda volta i loro cari e rischiano che si tratti di una perdita definitiva.

Siamo assolutamente convinti che debba essere allora sostenuto l’impegno e lo sforzo delle associazioni cittadine che si sono immediatamente mobilitate ed anche dell’assessore regionale Gianpedrone che è subito intervenuto dando impulso ed assumendo il coordinamento di tutte le iniziative volte al recupero dei feretri e alla messa in sicurezza del nostro cimitero, mobilitando anche ed ottenendo la presenza a Camogli delle migliori energie nazionali e regionali.

Siamo però altrettanto convinti che, una volta esaurite le operazioni di recupero e di messa in sicurezza – oggi sicuramente prioritarie – il ripristino di una vera coesione sociale, di un nuovo rapporto fiduciario tra amministrazione e città richieda un doveroso ineludibile sforzo di sincera chiarezza sulle cause di quanto avvenuto e che non ci si possa limitare ad un mero generico rilievo che appare ahimè quasi di circostanza “era imprevedibile, era incontenibile”.

E’ un dato di fatto – lo dichiara sulla stampa locale la ditta incaricata – che, quando si è verificato il crollo, erano in corso lavori di consolidamento a monte e a valle, ma non in corrispondenza né all’interno, dell’area poi tragicamente rovinata a mare. Perché non si è deliberato di intervenire anche in quell’area? Perché non si è considerato che intervenendo soltanto a monte e a valle verosimilmente si sarebbe comunque rischiato di comprometterne la stabilità? Non vogliamo credere che nulla sia stato fatto perché quell’area è stata ritenuta sicura: sarebbe sconcertante. Forse non si è ritenuto possibile per le sue specifiche caratteristiche – ampia presenza di cospicui materiali terrosi? – effettuarvi gli stessi interventi di consolidamento posti in essere a monte e a valle, cioè collocarvi presidi di sicurezza infissi nella roccia? Se così è, perché allora, anzichè omettervi qualsivoglia intervento, non si è provveduto contestualmente agli interventi a monte e a valle, anzi preliminarmente, per evitare possibili pregiudizi alla stabilità dell’area poi tragicamente franata, alla tempestiva rimozione dei feretri, degli ossari, delle urne cinerarie ed alla successiva demolizione delle colombaie insistenti in quel settore del nostro cimitero, non suscettibile di essere altrimenti essere messo in sicurezza?

Si tratta d’altronde dell’intervento che viene oggi effettuato, mentre, se tempestivo,avrebbe potuto evitare lo strazio che hanno dovuto subire tanti nostri concittadini.La città adesso vuole senz’altro recuperare i propri cari, la propria memoria, i propri affetti; vuole un cimitero sicuro, ma pretende anche che al recupero e alla messa in sicurezza faccia seguito una doverosa, esaustiva, chiarificatrice, risposta rispetto a tutte queste domande che tutti si pongono.