A-12: chiuso il casello di Chiavari e, parzialmente, di Sestri

Dal sito di Autostrade

(Salvo chiusure inserite successivamente, come accaduto ieri)

Allacciamento A7/A12 – Allacciamento Chiuso (Km 128.7 – direzione: Genova)

Chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 31/03/2021 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

Allacciamento A7/A12-Genova Bolzaneto – Tratto Chiuso (Km 125.8 – direzione: Milano)

Tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto fino alle 06:00 del 01/04/2021 per lavori

Chiavari – Uscita Chiusa (Km 38.3 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico fino alle 06:00 del 13/03/2021 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

Chiavari – Entrata Chiusa (Km 38.3 – entrambe le direzioni)

Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico fino alle 06:00 del 13/03/2021 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.

Sestri Levante – Uscita Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

L’uscita di Sestri Levante e’ chiusa al traffico dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/03/2021 al giorno 04/03/2021 provenendo da Livorno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna.

Sestri Levante – Entrata Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

Sestri Levante in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/03/2021 al giorno 04/03/2021 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

Riviera Nord – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

L’area di servizio Riviera nord e’ chiusa dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/03/2021 al giorno 04/03/2021 per Tratto Chiuso

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “San Bernardo”, si renderà necessario attivare una deviazione di carreggiata che comporterà la chiusura della stazione di Sestri Levante, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Livorno.

La chiusura è stata pianificata nelle tre notti consecutive di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 marzo, con orario 22:00-6:00. Si fa presente che la chiusura prevista nella terza notte verrà effettuata solo nel caso in cui le attività non si concludano entro le prime due notti.

Per effetto della deviazione, nelle notti di chiusura del tratto, non sarà accessibile l’area di servizio “Riviera nord”.

In alternativa alla chiusura della stazione di Sestri Levante, si potrà utilizzare la stazione di Lavagna. Si ricorda che la stazione di Chiavari è chiusa in entrata e in uscita, in modalità continuativa, fino al 13 marzo, per consentire lavori nella galleria “Della Moranda”.