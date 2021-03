Valli del Parco dell’Aveto: le iniziative

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco- “Valli del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Mentre in alta quota si mantiene ancora la neve, nelle zone più vicine alla costa si inizia a sentire un’anticipazione di primavera e, grazie anche ad un ritorno in zona gialla, nelle Valli del Parco dell’Aveto riprendono tante attività a contatto con la natura.

Prima di archiviare l’inverno, abbiamo ancora l’opportunità di fare qualche bella ciaspolata sulle nostre montagne con le Guide del Parco dell’Aveto che sabato 6 ci portano nella Foresta del Monte Penna, mentre domenica 7 seguiremo l’Anello del Monte Cantomoro, seguendo anche un tratto di Alta Via dei Monti Liguri (info e prenotazioni: info@parcoaveto.it). Sempre domenica dal Rifugio Casermette del Penna parte invece un’escursione guidata con le ciaspole al Monte Aiona (prenotazioni tel. 349 644 66 35).

In Valle Sturla sabato riparte anche la stagione del Forest Bathing, il bagno di bosco, con un pomeriggio al Lago di Giacopiane per ritrovare la connessione con noi stessi e con la natura che ci circonda (info e prenotazioni Foresta Bathing Liguria tel. 347 330 2664) mentre in Val Graveglia domenica potremo dedicarci ad una visita alla scoperta dell’allevamento “La Marpea al Fior di Latte” per conoscere (e assaggiare) le tante produzioni casearie che uniscono tradizione e innovazione.

Torniamo anche a condividere i piaceri della tavola, in piena sicurezza e nel rispetto delle regole: i nostri ristoranti e agriturismo stanno preparando gustosissimi menu per accogliervi nel fine settimana. Consultate la pagina FB Valli del Parco dell’Aveto per tutti gli aggiornamenti.