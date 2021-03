Sestri: Mediaterraneo avvia i servizi di sosta e mobilità

Da Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

E’ ripartito il primo marzo il servizio bike sharing: come ogni anno a disposizione di tutti i cittadini, consente rapidi spostamenti sulla rete di piste ciclabili di Sestri Levante, contribuendo notevolmente a migliorare la salute psicofisica delle persone e la qualità dell’ambiente stesso. Il servizio offre una flotta di quaranta biciclette distribuite nelle sette ciclostazioni presenti sul territorio: Riva Trigoso, Lungomare Descalzo, Viale Rimembranze, sede comunale di Via Modena, Parco Bruno Monti, chiesa di san Bartolomeo, Stazione F.S. Grazie all’ APP BicinCittà, disponibile per Iphone ed Android, è possibile usufruire del servizio in modo più semplice e veloce. Scaricando l’APP direttamente sul proprio cellulare si potrà gestire tutto il processo dall’acquisto dell’abbonamento fino allo sgancio della bicicletta (informazioni e contatti sul sito www.sestri-levante.net).

Inoltre, per chi desidera muoversi con ancora più rapidità sul territorio, sono disponibili venti mountain bikes a pedalata assistita di ultima generazione, acquistate grazie al progetto europeo FRONTIT di cui Mediaterraneo Servizi è partner. Dedicate ai cittadini di Sestri Levante, con abbonamenti a prezzi speciali: 30 euro per gli affitti settimanali e 100 euro per gli affitti mensili. E’ possibile prenotare le E-Bikes solo su appuntamento scrivendo una email direttamente a info@mediaterraneo.it

Con l’avvio della bella stagione, è ripartita anche la campagna di abbonamenti che riguardano le autorimesse in gestione alla società. Il Park Conchiglia (stallo annuale €uro 2.000) è già al completo per tutta l’annualità 2021, mentre sono ancora disponibili alcune postazioni presso il Park Sant’Anna a €uro 1.000 a stallo per l’intero anno. Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio mobilità di Mediaterraneo Servizi, in via Portobello n.14 (telefono 0185 478605 – email parcheggi@mediaterraneo.it )