‘Santa’: parrocchia in lutto per la morte di Fanni Del Santo

Dalla segreteria “Casa mons. Solimano” riceviamo e pubblichiamo

Le Comunità Parrocchiali di Santa Margherita Ligure sono in lutto per l’improvvisa morte di Fanni Del Santo, vedova Moras. Originaria del Friuli, ha gestito per anni, assieme al marito Placido, la “Pensione Nobili” nella centrale Via Roma, ma da sempre è stata attivissima collaboratrice nelle varie attività della Parrocchia di S. Margherita v. m.

Fanni, che a settembre aveva compiuto 84 anni, è stata catechista, animatrice liturgica, ma

soprattutto si è occupata, assieme ad altre amiche volontarie, di tenere sempre curatissimo l’altare maggiore della splendida Basilica e tutti i paramenti sacri.

Soprattutto Fanni è stata un punto di riferimento per la Comunità Parrocchiale in questi ultimi decenni, in particolare da quando ha terminato la sua attività lavorativa: sempre presente e disponibile, seguiva da vicino tutti i momenti importanti della vita della Parrocchia, in particolare i Festeggiamenti Patronali in onore di Nostra Signora della Rosa

e Santa Margherita, partecipava a tutti i gesti pastorali cittadini e collaborava alle tante esperienze caritative.

Il Parroco, don Gian Emanuele Muratore, e tutta la comunità parrocchiale si stringono nella preghiera ai figli Giovanni e Paola, alla nuora Martina e alle amatissime nipoti.

Domani, mercoledì 3 marzo, alle ore 17,30 verrà recitato in Basilica il Santo Rosario; la stessa preghiera in suo suffrago sarà poi recitata in diretta sul canale YouTube delle Parrocchie di Santa Margherita Ligure alle ore 21. La celebrazione funebre sarà presieduta dal Parroco, sempre in Basilica, alle ore 10.30 di giovedì 4 marzo, con diretta sempre sul canale YouTube.