Rapallo: cantiere San Francesco, incontro con gli operatori

Dalla pagina facebook del sindaco Carlo Bagnasco



Questa sera, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio, all’assessore alla viabilità Franco Parodi, al dirigente della polizia municipale Fabio Lanata, al dirigente Fabrizio Cantoni con i funzionari dell’ufficio tecnico, ho incontrato i rappresentanti dei commercianti e degli operatori economici che hanno le loro attività nell’area interessata dal cantiere del rio San Francesco.

Il partecipato incontro è stato un ottimo esempio di collaborazione tra il Comune le categorie e i cittadini.

Ad illustrare le fasi del delicato cantiere L’ingegner Picchio, tecnico specializzato incaricato dall’amministrazione ad uno studio approfondito delle fasi del cantiere stesso, e con l’ausilio del quale è stato redatto il cronoprogramma al quale la ditta aggiudicatrice (del secondo stralcio del primo lotto e della conclusione del primo stralcio) dovrà scrupolosamente attenersi.

Nei prossimi giorni verrà aggiudicata la gara che individuerà la ditta idonea a realizzare sia la conclusione del primo stralcio del primo lotto, che il secondo stralcio del primo lotto.

Ringrazio tutti coloro che si sono resi disponibili per il bene comune, affinché questo complesso cantiere, ma di estrema importanza, possa essere terminato e rendere così la città più sicura.

È stato fissato, nel cronoprogramma dei lavori, un incontro a cadenza bimestrale (ove non si renda necessario in maniera più frequente) con gli operatori economici di zona, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e confrontarsi sullo svolgimento delle fasi in corso d’opera.