Moconesi: vasto incendio sul monte Caucaso nella notte

Un vasto incendio sta interessando a Moconesi, in Fontanabuona, il monte Caucaso. L’allarme è scattato alle 23 e sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Chiavari per fronteggiare un rogo con un fronte di un chilometro; stamattina a dare il cambio i colleghi di Genova. Le fiamme interessano un punto particolarmente impervio: è previsto l’intervento dell’elicottero che “bombarderà” il rogo con acqua prelevata dal mare. Indagini sono in corso sulle cause dell’incendio divampato in un’ora sospetta.