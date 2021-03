Moconesi: incendio spento dopo 17 ore, adesso la bonifica

Divampato ieri alle 23, sono occorse 17 ore per spegnere l’incendio divampato sul monte Caucaso, nel territorio comunale di Moconesi. Ora però è iniziata l’opera di bonifica per accertarsi che non esistano focolai che potrebbero nascondersi nelle radici di alberi crollarti e tornare a divampare. Per spegnere le fiamme squadre di vigili del fuoco di Genova e Chiavari, tutt’ora sul posto e volontari. Significativa l’opera svolta dai mezzi aerei, canadair ed elicottero, che hanno scaricato sul rogo tonnellate di acqua di mare.

Il fatto che l’incendio abbia avuto inizio alle 23 non lascia dubbio sulle sue origini; forse per allontanare animali selvatici dalla zona. Sulle cause indagano anche i carabinieri.

Il territorio interessato all’incendio