Lavagna: diga Perfigli, delibera-svolta della giunta

Nei giorni scorsi la giunta di Lavagna ha assunto una delibera che potrebbe segnare una svolta nell’esecuzione della così detta diga Perfigli. Di seguito il testo:

” La giunta comunale, visti gli atti di cui al procedimento in capo alla Città Metropolitana di Genova,relativo agli interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella -tratto terminale (1° lotto, dalla foce al Ponte della Maddalena, I stralcio funzionale);

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 02/01/2020 avente ad oggetto”Piana del fiume Entella. Formulazione obiettivi di mandato e di indirizzo agli uffici comunali.”;

Considertato che l’intervento individuato come “Diga Perfigli” costituisce la realizzazione di un’opera obsoleta in quanto risalente a studi effettuati da oltre 15 anni; inadeguata perchè riferita ad un ambiente geomorfologico che ha subìto cambiamenti strutturali (rispetto alle date in cui sono stati effettuati gli studi di fattibilità) oltrechè estremamente dannosa per la fauna e la flora di un’area agricola che, seconda, in Liguria, solo alla piana di Albenga, produce prodotti agricoli a km. zero di altissima qualità e degni di massima valorizzazione;

Ritenuto opportuno, in considerazione degli obiettivi di mandato di questa Amministrazione, proporre agli enti interessati un’istanza di revisione del progetto approvato in funzione della ricerca di soluzioni alternative, al fine di mitigare le molteplici problematiche che la realizzazione dell’intervento comporterebbe;

Valutato che ben altri possono essere gli interventi efficaci per il contenimento del rischio idraulico, tra cui il dragaggio straordinario della spiaggia sommersa alla barra del fiume o, ancor più rilevante, la realizzazione di canale scolmatore che consentirebbe di mitigare il rischio non per una contenuta area (zone circostanti alla Diga Perfigli) come all’intera Piana di Bacino Ambito 16 dove, purtroppo, si sono registrati eventi luttuosi con vittime dovute alla piena d’acqua;

Che a tal fine si ritiene necessario far predisporre una relazione teorica dei profili rilevanti sul piano territoriale, urbanistico e di tutela ambientale e si individua”Dipartimento di Scienza della Terra dell’Ambiente e della Vita” dell’Università degli Studi di Genova, la struttura maggiormente qualificata per approfondire le varie tematiche del territorio in materia di biologia/geologia/scienze ambientali/naturali;

Valutato inoltre che profili di danno erariale, relativi a costi esorbitanti per la base strutturale della Diga Perfigli, avente una larghezza di oltre undici metri perchè relativi ad un’opera certamente obsoleta ma, ancor di più, inadeguata perchè soprattutto pensata per consentire l’integrazione con un depuratore in allora previsto in un’area adiacente al Porto Turistico di Lavagna mentre ora, invece, compreso nella realizzazione della area “Colmata” di Chiavari;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

;tanto premesso e ritenuto;con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

Delibera di formulare indirizzo agli uffici per predisporre in tempi brevi una relazione tecnica sui profili rilevanti sul piano territoriale, urbanistico, di tutela ambientale al “Dipartimento di Scienza della Terra dell’Ambiente e della Vita” dell’Università degli Studi di Genova.Quindi

La giunta comunale, stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 26.