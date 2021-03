La Corte dei Conti chiede la condanna del cardinale Bagnasco

Un bar valutato 450.000 euro e acquistato dall’ex consiglio di amministrazione dell’ospedale Galliera presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco per 300.000. Troppi per la Guardia di Finanza e per la Corte dei Conti che valuta il valore di quel bar (necessario ad ingrandire il nosocomio) tra i 100 e 150.000 euro.

Il cardinale Bagnasco e il consiglio direttivo sono così chiamati a pagare la differenza tra la valutazione massima e la cifra pagata: dovranno versare 150.000 euro. Ecco le persone coinvolte secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa: vice presidente del cda Giuseppe Zampini, ad di Ansaldo Energia; Luca Beltrametti, professore ordinario di Economia all’Università di Genova; Andrea Iunca, ex Priore del Magistrato di Misericordia; il direttore generale del Galliera Adriano Lagostena; l’avvocato Ernesto Lavatelli; l’ex direttore sanitario del Galliera Giuliano Lo Pinto; Luca Parodi, dirigente della Regione; Pietro Pongiglione, ex presidente dell’ospedale Gaslini; l’ex Prefetto Giuseppe Romano; l’ingegnere Ugo Salerno, ad del Rina; l’ingegnere Lorenzo Serra; Roberto Tramalloni, direttore sanitario della clinica Montallegro; l’ex assessore comunale Paolo Veardo e il docente di Economia Roberto Viale.