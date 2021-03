Incendio in appartamento, salvata anziana in codice rosso

Dal Centro documentazione e comunicazione dei Vigili del Fuoco Genova riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Fumagalli a Genova per un incendio appartamento. Giunti sul posto i Vigili sono entrati nell’appartamento dalla finestra che era già stata rotta dalla polizia che aveva usufruito dei ponteggi per raggiungerla. All’interno i Vigili del fuoco hanno soccorso una anziana signora che si era rifugiata nella vasca da bagno. Portata all’esterno è stata consegnata alla cure del 118 e trasportata all’ospedale in codice rosso. Aveva respirato molto fumo. L’incendio, confinato alla calderina in cucina, è stato spento ed evacuato il notevole fumo che si era prodotto con la combustione.